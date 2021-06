Про це розповів дизайнер продукту Twitter Домінік Камоцці, пише видання Engadget.

За словами Камоцці, така концепція дасть користувачам можливість блокувати згадки про себе та контролювати, хто саме може їх тегати. Водночас видання зазначає, що це нагадуватиме функцію скасування позначки свого акаунту в чужих дописах у Facebook.

Крім того, соцмережа дозволить блокувати згадки від конкретних користувачів без необхідності відправляти їхні акаунти в бан. Можливо, користувачі зможуть забороняти позначати себе упродовж певної кількості днів.

Unmention yourself

I want to make it easier to untag yourself from a Tweet or conversation you don't want to be involved in.

Just pick “Unmention yourself from this conversation” from the more info menu and the link to your profile will be removed. pic.twitter.com/nfHIyReE9f

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021