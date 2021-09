Про це повідомили в офіційному акаунті соцмережі.

Передбачено, що власники акаунту зможуть самостійно формувати список своїх читачів. При цьому сервіс не буде повідомляти користувачів про те, що їх прибрали зі списку підписників. Вони зможуть за бажанням підписатися знову.

Раніше Twitter дозволяв лише блокувати підписників. Користувачі могли вдатися до “м’якого блокування”. У цьому разі, якщо заблокувати підписника і потім розблокувати його, то він зникне зі списку читачів.

Відомо, що можливість відписати інших людей спочатку буде доступна у браузерній версії Twitter у меню поруч з ім’ям користувача.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021