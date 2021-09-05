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Twitter дозволив користувачам заробляти на своїх твітах: як це працює?

Соціальна мережа Twitter запустила функцію Super Follows. Вона дозволяє користувачам заробляти гроші завдяки публікації постів.

Неділя, 5 вересня 2021, 10:02

Про це повідомляється в блозі компанії.

Функція Super Follows дозволяє користувачам щонайменше з 10 тисячами підписників заробляти кошти на власних твітах.

Користувачі соцмережі зможуть публікувати контент, який бачитимуть лише передплатники. Зазначається, що платними можуть бути твіти на будь-які теми.

Блогер зможе встановлювати щомісячну підписку розміром 2,99, 4,99 або 9,99 долара. Для того, щоб отримати доступ до Super Follows, користувачі соцмережі повинні опублікувати щонайменше 25 твітів за останні 30 днів, перебувати у США та бути повнолітніми.

Для того, щоб оформити підписку, слід натиснути кнопку Super Follow у профілі облікового запису. Ви побачите опис його платних пропозицій та ціни. Натискаєте “Підписатися” й користуєтеся.

Після цього у вашій стрічці з’явиться платний контент. Ви зможете скасувати підписку коли завгодно у її налаштуваннях.

  • 2 вересня Twitter впровадила нові функції та налаштування, спрямовані на те, щоб користувачі почувалися комфортніше в соцмережі.
Теги: нова функція, підписка, Twitter

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