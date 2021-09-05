Twitter дозволив користувачам заробляти на своїх твітах: як це працює?

Про це повідомляється в блозі компанії.

Функція Super Follows дозволяє користувачам щонайменше з 10 тисячами підписників заробляти кошти на власних твітах.

Користувачі соцмережі зможуть публікувати контент, який бачитимуть лише передплатники. Зазначається, що платними можуть бути твіти на будь-які теми.

Блогер зможе встановлювати щомісячну підписку розміром 2,99, 4,99 або 9,99 долара. Для того, щоб отримати доступ до Super Follows, користувачі соцмережі повинні опублікувати щонайменше 25 твітів за останні 30 днів, перебувати у США та бути повнолітніми.

Для того, щоб оформити підписку, слід натиснути кнопку Super Follow у профілі облікового запису. Ви побачите опис його платних пропозицій та ціни. Натискаєте “Підписатися” й користуєтеся.

Після цього у вашій стрічці з’явиться платний контент. Ви зможете скасувати підписку коли завгодно у її налаштуваннях.