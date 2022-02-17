Компанія запустила експеримент з додаванням спеціальних міток до акаунтів у вересні 2021 року. Планується, що функція полегшить розуміння того, чи належить обліковий запис реальній людині.
Ярлики не присвоюватимуться ботам автоматично. Мітки будуть доступні для акаунтів, які використовують розробники в Twitter API.
Власники мають надати згоду на закріплення ярлика за їхніми ботами. Подібні облікові записи та звичайні підпорядковуються загальним правилам Twitter. Соціальна мережа не буде перевіряти акаунти, які вирішили застосувати новий ярлик. Якщо облікові записи будуть порушувати правила спільноти, то користувачі зможуть повідомити про проблему.
Раніше компанія оголосила, що створює схожу мітку для померлих людей, аби “увічнити” їхню пам’ять. Функція мала з’явитися у 2021 році, але поки Twitter не коментує її запуск.
- Нагадаємо, Twitter дозволив користувачам записувати відеоролики протягом 140 секунд. Надалі соціальна мережа планує додати можливість регулювання швидкості програвання медіаматеріалів.
- Twitter випробовує нову функцію “Статті Twitter” задля надання користувачам можливості писати більші дописи.
- 19-річний Джек Суїні, який розробив бота для відстеження приватного літака Ілона Маска, заявив, що зробив ще 16. Раніше Джек Суїні відхилив пропозицію у $5000 від американського винахідника та підприємця Ілона Маска за видалення облікового запису у Twitter