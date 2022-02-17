Компанія запустила експеримент з додаванням спеціальних міток до акаунтів у вересні 2021 року. Планується, що функція полегшить розуміння того, чи належить обліковий запис реальній людині.

Ярлики не присвоюватимуться ботам автоматично. Мітки будуть доступні для акаунтів, які використовують розробники в Twitter API.

Власники мають надати згоду на закріплення ярлика за їхніми ботами. Подібні облікові записи та звичайні підпорядковуються загальним правилам Twitter. Соціальна мережа не буде перевіряти акаунти, які вирішили застосувати новий ярлик. Якщо облікові записи будуть порушувати правила спільноти, то користувачі зможуть повідомити про проблему.

Раніше компанія оголосила, що створює схожу мітку для померлих людей, аби “увічнити” їхню пам’ять. Функція мала з’явитися у 2021 році, але поки Twitter не коментує її запуск.