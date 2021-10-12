У соціальній мережі Twitter з'явилась нова функція, яка дозволяє користувачам видаляти своїх підписників, не блокуючи їх.

Про це повідомили на сторінці Twitter Support.

“Функція видалення підписника тепер доступна для усіх у вебверсії”, – йдеться у повідомленні.

Про нововведення, що дозволить своїм користувачам видалити будь-кого зі своїх підписників, не блокуючи його, стало відомо ще у вересні. Однак до цього час проводили тестування. Відтепер функція видалення підписників доступна для усіх, хто використовує вебверсію.

У компанії пояснили, що це полегшить користувачам контролювати власний список читачів.

Для того, щоб видалити читача потрібно:

перейти до свого профілю та натиснути “Читачі”;

обрати людину, яку хочете видалити та натиснути на значок із трьома крапок;

обрати “Вилучити цього читача”.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them. To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Зауважимо, що видалені читачі все одно можуть бачити публічні твіти. І єдиним способом запобігти цьому залишається блокування користувача або зміна налаштувань конфіденційності вашого облікового запису.