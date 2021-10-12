Про це повідомили на сторінці Twitter Support.

“Функція видалення підписника тепер доступна для усіх у вебверсії”, – йдеться у повідомленні.

Про нововведення, що дозволить своїм користувачам видалити будь-кого зі своїх підписників, не блокуючи його, стало відомо ще у вересні. Однак до цього час проводили тестування. Відтепер функція видалення підписників доступна для усіх, хто використовує вебверсію.

У компанії пояснили, що це полегшить користувачам контролювати власний список читачів.

Для того, щоб видалити читача потрібно:

  • перейти до свого профілю та натиснути “Читачі”;
  • обрати людину, яку хочете видалити та натиснути на значок із трьома крапок;
  • обрати “Вилучити цього читача”.

Зауважимо, що видалені читачі все одно можуть бачити публічні твіти. І єдиним способом запобігти цьому залишається блокування користувача або зміна налаштувань конфіденційності вашого облікового запису.

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