Про це повідомили на сторінці Twitter Support.

“Функція видалення підписника тепер доступна для усіх у вебверсії”, – йдеться у повідомленні.

Про нововведення, що дозволить своїм користувачам видалити будь-кого зі своїх підписників, не блокуючи його, стало відомо ще у вересні. Однак до цього час проводили тестування. Відтепер функція видалення підписників доступна для усіх, хто використовує вебверсію.

У компанії пояснили, що це полегшить користувачам контролювати власний список читачів.

Для того, щоб видалити читача потрібно:

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021