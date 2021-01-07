Соціальні мережі Twitter і Facebook тимчасово заблокували акаунти чинного президента США Дональда Трампа після заворушень у Вашингтоні і штурму Конгресу США.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Це означає, що Трамп тимчасово не може публікувати повідомлення для більш ніж 88 млн фоловерів у Twitter і 35 млн фоловерів у Facebook.

В адміністрації Twitter пояснили тимчасове блокування тим, що повідомлення Трампа несуть загрозу насильства.

Так, напередодні акцій протесту у Вашингтоні і штурму Конгресу 6 січня Трамп публікував низку повідомлень у Twitter, закликаючи прихильників вийти на вулиці, анонсуючи велику акцію протесту, і поширював дезінформацію про нібито “шахрайство” на президентських виборах.

У Twitter повідомили, що обліковий запис Трампа буде заблокований протягом 12 годин. Заборона може бути продовжена, якщо не будуть видалені кілька його твітів, в яких заперечувалися результати виборів (і які могли спровокувати насильство).

В адміністрації соцмережі попередили, що аккаунт Трампа буде назавжди заблокований, якщо він продовжить порушувати політику Twitter щодо загроз насильства і дезінформації про вибори.

“Через безпрецедентну і триваючу насильницьку ситуацію в Вашингтоні, округ Колумбія, ми вимагаємо видалити три твіти @realDonaldTrump, опубліковані раніше сьогодні, в зв’язку з неодноразовими і серйозними порушеннями нашої політики громадянської етики. Це означає, що акаунт @realDonaldTrump буде заблокований на 12 годин. Якщо твіти не будуть видалені, обліковий запис залишиться заблокованим”, – сказано в повідомленні.

“Майбутні порушення правил Twitter… призведуть до безповоротного блокування аккаунта @realDonaldTrump”, – уточнили в адміністрації соцмережі.

Трохи пізніше адміністрація Facebook повідомила, що заблокувала будь-яку активність в акаунті Трампа в цій соцмережі і в Instagram на добу (24 години).

“Ми оцінили два порушення нашої політики сторінкою президента Трампа, вони призведуть до 24-годинного блокування функцій”, – повідомили в Facebook, уточнивши, що Трамп втратить можливість публікувати повідомлення протягом цього часу.

Як зазначає The New York Times, такі дії стали наслідком потоку критики на адресу соціальних мереж за те, що вони були рупором для Трампа в поширенні дезінформації про вибори.

Після поразки Трамп використовував соцмережі, щоб оскаржити результати виборів і називати їх “шахрайськими”.

Twitter і Facebook маркували подібні повідомлення як суперечливі, але не видаляли їх.