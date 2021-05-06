Компанія Twitter вирішила придбати сервіс Scroll, який дозволяє користувачам дивитися сайти без реклами, повідомлень, які спливають, та всього, що відвертає увагу від контенту.

Про це повідомляється у блозі компанії, докладніше пише американський портал The Verge.

Сервіс Scroll – це спосіб злому, який використовує сторонні файли cookie або розширення браузера, щоб заборонити сайтам показувати вам рекламу. Сам по собі він не зовсім блокує її, а замість цього відправляє частину вашої абонентської плати сайтам, які ви відвідуєте.

Тепер, коли його придбав Twitter, він більше не прийматиме нових реєстрацій – хоча в короткостроковій перспективі для теперішніх клієнтів не очікується ніяких змін. Умови угоди у Twitter не розкривають, але відомо, що соцмережа забере собі всю команду з 13 осіб.

Голова Scroll Тоні Хейл заявив, що однією з причин продажу проєкту було те, що “амбіцій у Twitter набагато більше, ніж люди підозрюють”.

Відомо, що Twitter працює над створенням власного плану підписки, який буде включати Scroll, нещодавно придбаний сервіс новинних розсилок Revue і ряд сервісів власної розробки.

У своєму повідомленні в блозі віцепрезидент компанії з продукту Майк Парк заявив, що Twitter хоче зробити для творців контенту і читачів максимально комфортне середовище без реклами.

“Люди заходять у Twitter щодня, щоб дізнатися і прочитати про те, що відбувається. Видавці, журналісти і письменники ведуть цю розмову, інформуючи світ і стимулюючи дискусії навколо новин, проблем і тем, які нас хвилюють. Ось чому ми раді повідомити, що Twitter придбав Scroll – сервіс, який допоможе читати статті без реклами, спливаючих вікон та іншого безладу, і дасть людям те, що вони хочуть: тільки контент. Тим часом видавці, які працюють зі Scroll, можуть отримувати більше доходу, ніж від традиційної реклами на сторінці. Це найкращий Інтернет для читачів і авторів контенту”, – написав Парк.