Компанія Twitter придбала сервіс Threader. Ця програма дозволить користувачам перетворювати ланцюжки відповідей у Twitter в один текст.

Про це повідомили у блозі сервісу Threader.

Проєкт стане частиною платної підписки Twitter Blue із преміальними функціями. Підписники отримають доступ до функції Threader, яка перетворює довгі ланцюжки обговорень на текст, та до функції “Закладки”, яка дозволяє зберігати та впорядковувати ці гілки.

Як це працюватиме ?

Коли користувачі відповідають у гілці, позначають профіль Threader і пишуть слово “компілювати”, то бот Threader створює посилання, яке перетворює ланцюжок у формат схожий на статтю. Це має полегшити читання.

“Ми помітили, яким дивовижним вмістом поділилися люди в Twitter, які працювали навколо обмеження у 280 символів, щоб висловити довші думки, але їх було важко знайти, а ще важче читати. Ми відчували бажання висвітлити ці чудові історії та знання, якими поділилися на платформі”, – йдеться у блозі.

Сервіс Threader закриють 15 грудня 2021 року.

Наразі розробники Threader скасували всі чинні підписки в сервісі та зробили на місяць безплатний доступ до його преміумфункцій для всіх своїх користувачів. Усі оплачені раніше передплати Threader поверне користувачам. Також у сервісі рекомендують користувачам зберегти локально всі свої PDF-архіви, оскільки вони перестануть бути доступні.