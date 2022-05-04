Twitter може стати платним для деяких користувачів — Ілон Маск

Про це він повідомив у Twitter.
“Twitter завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату — для комерційних або державних користувачів”, — написав підприємець.
Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users
— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022
Раніше Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів. Тоді він зауважив, що соцмережа є “цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства”.
- Нагадаємо, мільярдер, виконавчий директор Tesla і SpaceX, і найбагатша людина світу Ілон Маск запропонував купити Twitter за $54,20 за акцію лише через кілька тижнів після того, як став найбільшим акціонером компанії.
- Раніше Ілон Маск відповів очільнику Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна “однією лівою”.
- Також Ілон Маск заявив про доставку Україні терміналів для отримання широкосмугового інтернету Starlink.