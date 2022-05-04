Twitter може стати платним для деяких користувачів — Ілон Маск

Американський винахідник, підприємець Ілон Маск планує зробити соціальну мережу Twitter платною для окремих організацій та державних осіб чи структур. Водночас він пообіцяв не брати плату зі звичайних користувачів.

Про це він повідомив у Twitter.

“Twitter завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату — для комерційних або державних користувачів”, — написав підприємець.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Раніше Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів. Тоді він зауважив, що соцмережа є “цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства”.