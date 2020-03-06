Про це повідомляється в акаунті бразильського відділення Twitter.

Протестувати новинку можуть поки тільки мешканці Бразилії. Новий проект називається Fleets. Він більше орієнтований на текстовий формат, але також можна буде публікувати відео та аудіо. Фотографії або відео, завантажені в соцмережу в вигляді Fleets, зникають через 24 години.

Меню для перегляду нового контенту з’явиться у верхній частині стрічки.

“Історії” можна подивитися на сторінці аккаунта, вони будуть доступні всім користувачам Twitter, якщо профіль публічний. Зробити ретвіт запису неможливо.

Alô alô, testando…

Estamos experimentando uma nova forma de você “pensar alto” no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

Формат Сторіс першими почали використовувати в Snapchat, потім він з’явився в Instagram і Facebook.