У соціальній мережі Twitter пости з неправдивою інформацією, що стосується коронавірусу COVID-19, позначатимуться спеціальними ярликом.

Про це повідомили в блозі компанії.

Раніше соцмережа тікльки пропонувала ознайомитися з перевіреними фактами про коронавірус за посиланням під постом в разі, якщо у ньому згадувався COVID-19.

Тепер у випадках, якщо в пості опублікована неправдива інформація про коронавірус, його зміст буде приховано. Користувач побачить таке повідомлення: “Частина або весь матеріал, який використовується в твіті, суперечить рекомендаціям експертів в області охорони здоров’я, що стосуються COVID-19”.

Для того, щоб переглянути тест такого твіту, користувачеві буде необхідно додатково підтвердити дію, натиснувши на кнопку “Перегляд”.

Як приклад повідомлення з фейковою інформацією Twitter навели пост, в якому йшлося про те, що ліки від COVID-19 нібито існують, але їх приховують.

У компанії зазначили, що ярлики з попередженнями з’являться не тільки на нових постах, а й на тих, що були опубліковані до сьогоднішнього дня.

Також в Twitter повідомили, система моніторингу такого контенту зараз знаходиться на стадії вдосконалення, тому є ймовірність, що деякі пости отримають такі мітки незаслужено.