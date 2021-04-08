Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Відомо, що компанії обговорили потенційну оцінку Clubhouse у понад 4 мільярди доларів. Однак переговорний процес зупинився через невідомі причини.
Представник Twitter відмовився коментувати цю інформацію, а представник Clubhouse поки не відповів на запит.
Довідка. Clubhouse був запущений в березні 2020 року – відтоді компанія швидко стала одним з найпопулярніших споживчих додатків в Кремнієвій долині. У новій соцмережі користувачі можуть збиратися у віртуальних кімнатах і обговорювати різні теми. Правда, без тексту, відео або фото – тільки в аудіоформаті.
Зараз застосунок доступний тільки користувачам пристроїв на операційній системі iOS, які отримали запрошення.
Нагадаємо, компанія Twitter запустила бета-тестування сервісу для голосового спілкування Spaces. Він нагадуватиме соцмережу Clubhouse. Зокрема, розробники зазначили, що вже запустили бета-тестування, але все ще працюють над вдосконаленням деяких функцій.
- Через тиждень після того, як популярний застосунок для аудіочатів Clubhouse заявив, що робить кроки для запобігання крадіжки даних користувачів, по щонайменше один зловмисник довів, що може публікувати аудіо з платформи.
- Творці голосової соцмережі Clubhouse взялися за розробку Android-версії програми і вже найняли фахівців.
- Соціальна мережа Instagram запроваджує нову функцію Live Rooms — “кімнати” для прямих ефірів. У таких віртуальних кімнатах можуть збиратися щонайбільше чотири користувачі одночасно.