Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Відомо, що компанії обговорили потенційну оцінку Clubhouse у понад 4 мільярди доларів. Однак переговорний процес зупинився через невідомі причини.

Представник Twitter відмовився коментувати цю інформацію, а представник Clubhouse поки не відповів на запит.

Довідка. Clubhouse був запущений в березні 2020 року – відтоді компанія швидко стала одним з найпопулярніших споживчих додатків в Кремнієвій долині. У новій соцмережі користувачі можуть збиратися у віртуальних кімнатах і обговорювати різні теми. Правда, без тексту, відео або фото – тільки в аудіоформаті.

Зараз застосунок доступний тільки користувачам пристроїв на операційній системі iOS, які отримали запрошення.

Нагадаємо, компанія Twitter запустила бета-тестування сервісу для голосового спілкування Spaces. Він нагадуватиме соцмережу Clubhouse. Зокрема, розробники зазначили, що вже запустили бета-тестування, але все ще працюють над вдосконаленням деяких функцій.