Про це повідомила пресслужба соцмережі.

“Ми будемо маркувати або видаляти неправдиву або ту, що вводить в оману інформацію, спрямовану на підрив довіри до виборів або інших цивільних процесів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що соцмережа буде видаляти або позначати “спірні твердження, які можуть підірвати віру в сам процес” голосування, в тому числі неперевірену інформацію про фальсифікацію виборів, підробку бюлетенів або порушення при підрахунку голосів.

Крім того, Twitter також буде видаляти або маркувати “заяви про перемогу до підтвердження результатів виборів і підбурювання до незаконного поводження з метою запобігання мирної передачі і впорядкованої передачі влади”, які вводять в оману.