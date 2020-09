Про це повідомила пресслужба соцмережі.

“Ми будемо маркувати або видаляти неправдиву або ту, що вводить в оману інформацію, спрямовану на підрив довіри до виборів або інших цивільних процесів”, – йдеться в повідомленні.

We’ve been working to prevent the spread of misleading information on Twitter about elections and civic processes.

Today, our updated our Civic Integrity Policy clarifies the types of Tweets that violate this policy and new actions we’ll take on them ➡️ https://t.co/u6pSOP9irf

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 10, 2020