Про це повідомила пресслужба соцмережі.

“Ми будемо маркувати або видаляти неправдиву або ту, що вводить в оману інформацію, спрямовану на підрив довіри до виборів або інших цивільних процесів”, – йдеться в повідомленні.

We’ve been working to prevent the spread of misleading information on Twitter about elections and civic processes. Today, our updated our Civic Integrity Policy clarifies the types of Tweets that violate this policy and new actions we’ll take on them ➡️ https://t.co/u6pSOP9irf — Twitter Support (@TwitterSupport) September 10, 2020

Зазначається, що соцмережа буде видаляти або позначати “спірні твердження, які можуть підірвати віру в сам процес” голосування, в тому числі неперевірену інформацію про фальсифікацію виборів, підробку бюлетенів або порушення при підрахунку голосів.

Крім того, Twitter також буде видаляти або маркувати “заяви про перемогу до підтвердження результатів виборів і підбурювання до незаконного поводження з метою запобігання мирної передачі і впорядкованої передачі влади”, які вводять в оману.