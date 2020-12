Twitter «обнулить» підписників аккаунту президента після інавгурації Байдена

Про це повідомив представник Джо Байдена Роб Флаерті у своєму Twitter.

За його словами, Twitter самостійно прийняв рішення про “обнулення” списку підписників. На це рішення не впливав чинний президент Дональд Трамп.

Крім того, Джо Байдену не передадуть підписників офіційного Twitter-аккаунту Білого дому @WhiteHouse.

Зазначимо, що на аккаунт президента США @POTUS підписано 33,2 млн користувачів. На аккаунт Білого дому @WhiteHouse підписано понад 26 млн користувачів.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44's urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020