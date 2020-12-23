Covid-19 Україна

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Twitter «обнулить» підписників аккаунту президента після інавгурації Байдена

Соціальна мережа Twitter не передаватиме обраному президенту США Джо Байдену підписників офіційного аккаунту президента @POTUS.

Середа, 23 грудня 2020, 16:02

Про це повідомив представник Джо Байдена Роб Флаерті у своєму Twitter.

За його словами, Twitter самостійно прийняв рішення про “обнулення” списку підписників. На це рішення не впливав чинний президент Дональд Трамп.

Крім того, Джо Байдену не передадуть підписників офіційного Twitter-аккаунту Білого дому @WhiteHouse.

Зазначимо, що на аккаунт президента США @POTUS підписано 33,2 млн користувачів. На аккаунт Білого дому @WhiteHouse підписано понад 26 млн користувачів.

  • Соціальна мережа Twitter почала по-новому позначати повідомлення чинного президента США Дональда Трампа про результати президентських виборів. Досі соцмережа позначала більшість твітів Трампа про вибори позначкою “суперечливий контент”. Вона давала зрозуміти, що висловлені президентом США припущення щодо фальсифікацій на виборах мають сумнівний характер.
  • Обраний президент США Джо Байден отримає доступ до президентського акаунту @POTUS у соціальній мережі Twitter відразу після інавгурації – незалежно від того, чи поступиться діючий американський лідер Дональд Трамп.
Теги: Байден, Трамп, Twitter, аккаунт

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