Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, як такі, в яких може бути фейкова інформація.

Маркування тепер є під деякими постами американського президента.

Це перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний.

У твітах, які Twitter маркував, як можливо фейкові, Трамп розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента за допомогою пошти і запропонував дізнатися більше інформації про голосування поштою.

Це два твіти, що стосуються можливих фальсифікацій при голосуванні на виборах поштою.

У першому твіті Трамп написав, що розсилка бюлетенів поштою відкриває дорогу шахрайству.

“Поштові скриньки відкриють, бюлетені підроблять і навіть незаконно роздрукують і підпишуть”, – заявив Трамп.

Він написав, що мільйони людей отримають бюлетені, “незалежно від того, хто вони і як потрапили в штат”.

Трамп вважає, що якщо проводити голосування по пошті, то вибори будуть сфальсифіковані.

Клікнувши по маркуванню “Дізнайтеся факти про голосування поштою”, користувачі переходять до списку неточностей, які Трамп, на думку фахівців Tiwtter, допустив в твітах.

“Ці твіти містять інформацію, яка потенційно вводить в оману про процес голосування, і були помічені для забезпечення додаткового контексту навколо виборчих бюлетенів”, – зазначили в соцмережі.

У відповідь Трамп звинуватив Twitter у втручанні в вибори в США.

“Вони заявляють, що моє повідомлення про ненадійність голосування поштою є фейковим. Ця перевірка заснована на повідомленнях Fake News CNN і Amazon Washington Post”, – написав Трамп.

Він додав, що “Twitter повністю душить свободу слова” і він не дозволить, щоб це відбулося.