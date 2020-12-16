Про це повідомили на сайті сервісу.
У компанії розповіли, що останнім часом кількість користувачів Periscope зменшувалася. Тим часом вартість підтримки додатка зростала, вона зростатиме й далі.
У зв’язку з цим Twitter хоче припинити підтримку додатку.
“Залишати його в поточному стані неправильно ані для нинішньої, ані для колишньої спільноти Periscope, ані для Twitter”, — вважають в компанії.
Підтримка Periscope має бути припинена у березні 2021 року. До тих пір додаток можна буде знайти в маркетах, а архіви трансляцій і даних користувачів будуть доступні для завантаження.
Утім, вже незабаром користувачів позбавлять можливості створення нових облікових записів у додатку.
- Як відомо, додаток для трансляції відео Periscope було запущено у 2015 році. Впродовж останніх років розробники переносили у Twitter основні функції Periscope.
- Зокрема, користувачі сервісу Twitter отримали можливість запускати прямі трансляції, не відкриваючи додаток.
- Потім Twitter дозволив вбудовувати онлайн-трансляції, організовані за допомогою сервісу Periscope, в твіти.