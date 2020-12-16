Компанія Twitter планує припинити підтримку Periscope вже за кілька місяців.

Про це повідомили на сайті сервісу.

У компанії розповіли, що останнім часом кількість користувачів Periscope зменшувалася. Тим часом вартість підтримки додатка зростала, вона зростатиме й далі.

У зв’язку з цим Twitter хоче припинити підтримку додатку.

“Залишати його в поточному стані неправильно ані для нинішньої, ані для колишньої спільноти Periscope, ані для Twitter”, — вважають в компанії.

Підтримка Periscope має бути припинена у березні 2021 року. До тих пір додаток можна буде знайти в маркетах, а архіви трансляцій і даних користувачів будуть доступні для завантаження.

Утім, вже незабаром користувачів позбавлять можливості створення нових облікових записів у додатку.