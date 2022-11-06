Про це повідомило Reuters.
Користувачі на пристроях Apple iOS, які “зареєструються зараз” можуть отримати синю галочку біля своїх імен акаунтів за 7,99 долара. У такий спосіб вони можуть мати верифікацію як знаменитості, компанії та політики тощо.
Зокрема платна підписка надасть “наполовину менше реклами”, можливість публікувати довші відео в Twitter і пріоритетність рейтингу для якісного вмісту.
Видання додало, що не одразу було зрозуміло як соцмережа планує перевіряти особу користувача, крім стягнення плати. Спершу “галочки” означали, що Twitter підтверджує, що обліковий запис належить особі чи компанії, яка на нього претендує.
Новий власник Twitter Ілон Маск раніше заявляв, що хоче зробити платформу менш залежною від реклами шляхом монетизації.
Нова функція з перевіркою буде доступна в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Великобританії. Планується, що в інших країнах функція почне працювати після того, як її перевірять.
- Раніше американський мільярдер і новий власник Twitter планував запровадити у соціальній мережі платну верифікацію за 20 доларів на місяць.
- Американський письменник Стівен Кінг обурився через наміри нового власника Twitter Ілона Маска запровадити плату з користувачів за верифікацію.
- З початку листопада Twitter залишають офіційні особи, зокрема керівники реклами та маркетингу.
- Всього за один день з компанії Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що до моменту масового скорочення співробітників у компанії працювало близько 8000 осіб.
- До Ілона Маска, нового власника Twitter, звернувся верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. У відкритому листі він закликав американського мільярдера забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.