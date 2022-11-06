Соціальна мережа Twitter вчора оновила програму в App Store. Тепер компанія може почати стягувати 8 доларів за сині "галочки" для верифікації облікового запису.

Про це повідомило Reuters.

Користувачі на пристроях Apple iOS, які “зареєструються зараз” можуть отримати синю галочку біля своїх імен акаунтів за 7,99 долара. У такий спосіб вони можуть мати верифікацію як знаменитості, компанії та політики тощо.

Зокрема платна підписка надасть “наполовину менше реклами”, можливість публікувати довші відео в Twitter і пріоритетність рейтингу для якісного вмісту.

Видання додало, що не одразу було зрозуміло як соцмережа планує перевіряти особу користувача, крім стягнення плати. Спершу “галочки” означали, що Twitter підтверджує, що обліковий запис належить особі чи компанії, яка на нього претендує.

Новий власник Twitter Ілон Маск раніше заявляв, що хоче зробити платформу менш залежною від реклами шляхом монетизації.

Нова функція з перевіркою буде доступна в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Великобританії. Планується, що в інших країнах функція почне працювати після того, як її перевірять.