Про це інформує пресслужба компанії Twitter.
Компанія повідомила, що користувачі можуть підписатися на оновлену послугу, яка дозволить підписникам редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і отримувати підтвердження облікового запису з синьою галочкою за 8 доларів на місяць через Інтернет і за 11 доларів на місяць через Apple iOS.
“Ми перезапускаємо Twitter Blue у понеділок – підпишіться в Інтернеті за $ 8 на місяць або на iOS за 11 $/місяць, щоб отримати доступ до функцій лише для передплатників, включаючи синю позначку”, – інформує пресслужба.
we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50
— Twitter (@Twitter) December 10, 2022
Twitter не пояснив, чому користувачі Apple стягують більше, ніж інші користувачі в Інтернеті, але ЗМІ повідомляли, що компанія шукала способи компенсувати комісію, що стягується в App Store.
Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск 10 листопада виклав свій найповніший огляд бізнесу Twitter з того часу, як він отримав контроль над компанією менш як два тижні тому.
- У соціальній мережі Twitter додадуть сіру “офіційну” позначку до деяких відомих профілів, аби вказати на їхню автентичність.
- Соціальна мережа Twitter вчора оновила програму в App Store. Тепер компанія може почати стягувати 8 доларів за сині “галочки” для верифікації облікового запису.
- Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, який нещодавно купив Twitter, розглядає можливість зробити доступ до соцмережі платним.