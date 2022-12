Про це інформує пресслужба компанії Twitter.

Компанія повідомила, що користувачі можуть підписатися на оновлену послугу, яка дозволить підписникам редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і отримувати підтвердження облікового запису з синьою галочкою за 8 доларів на місяць через Інтернет і за 11 доларів на місяць через Apple iOS.

“Ми перезапускаємо Twitter Blue у понеділок – підпишіться в Інтернеті за $ 8 на місяць або на iOS за 11 $/місяць, щоб отримати доступ до функцій лише для передплатників, включаючи синю позначку”, – інформує пресслужба.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

