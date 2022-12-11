Про це інформує пресслужба компанії Twitter.

Компанія повідомила, що користувачі можуть підписатися на оновлену послугу, яка дозволить підписникам редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і отримувати підтвердження облікового запису з синьою галочкою за 8 доларів на місяць через Інтернет і за 11 доларів на місяць через Apple iOS.

Ми перезапускаємо Twitter Blue у понеділок – підпишіться в Інтернеті за $ 8 на місяць або на iOS за 11 $/місяць, щоб отримати доступ до функцій лише для передплатників, включаючи синю позначку”, – інформує пресслужба.

Twitter не пояснив, чому користувачі Apple стягують більше, ніж інші користувачі в Інтернеті, але ЗМІ повідомляли, що компанія шукала способи компенсувати комісію, що стягується в App Store.

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск 10 листопада виклав свій найповніший огляд бізнесу Twitter з того часу, як він отримав контроль над компанією менш як два тижні тому.