Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Так, 37% публікацій Трампа в Twitter після виборів отримали попереджувальний напис (маркування) такого змісту:
“Частина або весь вміст цього твіту є суперечливим і може вводити в оману щодо виборів або іншого громадянського процесу”.
Станом на 10:00 ранку суботи (за місцевим часом) 16 із 43 твітів Трампа (або 37%) були таким чином марковані в Twitter.
Наприклад, у соцмережі Twitter позначили як суперечливі пости Трампа про рівень його підтримки в трьох штатах, де результати ще не були оприлюднені.
Крім того, Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” як такий, що вводить в оману.
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