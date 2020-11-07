Соціальна мережа Twitter позначила як недостовірні понад третину твітів чинного президента США Дональда Трампа, які він написав з дня проведення виборів, 3 листопада.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, 37% публікацій Трампа в Twitter після виборів отримали попереджувальний напис (маркування) такого змісту:

“Частина або весь вміст цього твіту є суперечливим і може вводити в оману щодо виборів або іншого громадянського процесу”.

Станом на 10:00 ранку суботи (за місцевим часом) 16 із 43 твітів Трампа (або 37%) були таким чином марковані в Twitter.

Наприклад, у соцмережі Twitter позначили як суперечливі пости Трампа про рівень його підтримки в трьох штатах, де результати ще не були оприлюднені.

Крім того, Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” як такий, що вводить в оману.