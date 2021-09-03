Twitter розглядає ще кілька нових можливостей для користувачів у сфері "соціальної конфіденційності". Серед них — можливість архівувати старі дописи.

Про це повідомляють видання Bloomberg та The Verge.

За даними Bloomberg, Twitter планує нові функції, які нададуть людям більше можливостей для забезпечення конфіденційності. В планах — дозволити архівувати старі твіти, щоб їх не було видно іншим користувачам через певний проміжок часу після публікації (наприклад, 30, 60, 90 днів або цілий рік).

Це повторювало б шляхи, які користувачі вже використовують, аби убезпечити себе. Зокрема, видалення твітів вже відбувається через зовнішні служби.

Twitter розглядає ще кілька нових можливостей — приховування вподобаних дописів від певних користувачів, видалення з розмови, видалення підписаного користувача без його блокування тощо.

Bloomberg описує нові функції як набір змін “соціальної конфіденційності”.

“Ми розуміємо, що не існує єдиного підходу до конфіденційності, тому ми раді впровадити більше функцій і інструментів, які дозволять людям в Twitter налаштовувати свій досвід. … Ми почнемо тестування деяких функцій вже наступного тижня”, — повідомили у компанії в коментарі The Verge.

Зауважимо, що для деяких лідерів громадської думки. До прикладу, у 2018 році студія Disney відсторонила режисера Джеймса Ганна від роботи над третьою частиною фільму “Вартові Галактики”. Причина — образливі твіти, які режисер писав у 2008-2011 роках.

У 2020 році американського актора Хартлі Соєра звільнили з серіалу “Флеш” через старі твіти, що спливли в Мережі, та містять сексистські й расистські висловлювання.

Цьогоріч кіностудія Lucasfilm звільнила акторку Джину Карано, яка зіграла Кару Дюн у двох сезонах серіалу “Мандалорець”, після образливих постів у соціальних мережах.