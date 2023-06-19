Джерело: Reuters

Зазначається, що, відповідаючи на твіт, в якому висловлювалася думка про необхідність створення відеододатка для платформи, Маск написав: “Він буде”.

Своєю чергою, нова генеральна директорка компанії Лінда Яккаріно та Маск під час презентації для інвесторів розповіли про плани соцмережі щодо відео та партнерство з авторами з метою розширення рекламних можливостей.

Нагадаємо, міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро попередив, що може запровадити заборону на використання Twitter у межах Євросоюзу.

Міністр пригрозив, що заборонить американській компанії роботу на території Євросоюзу за умови, якщо Twitter буде нехтувати європейським законом про цифрові послуги, який набуде чинності в ЄС наприкінці серпня.

Як повідомляли #Букви, з’явилася інформація, що Twitter, власником якої є американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, вийшов із добровільного кодексу практики ЄС щодо дезінформації.

У кодексі знаходиться перелік зобов’язань для великих цифрових платформ щодо відстеження політичної реклами, припинення дезінформації та заохочення ширшого доступу та участі сторонніх осіб.

Варто додати, відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше їх буде оштрафовано.

За словами єврокомісара із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, з 25 серпня онлайн-платформи та пошукові системи з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів матимуть більші зобов’язання.

До компаній, які повинні будуть виконувати вимоги нового закону, належать:

вісім платформ соціальних мереж: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest і Snapchat;

п’ять онлайн-маркетплейсів: Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping і Zalando;

інші платформи, включаючи магазини програм Apple і Google, Google Maps і Wikipedia, а також пошукові системи Google і Bing.

Зауважимо, що Instagram має намір випустити застосунок-конкурента Twitter. Реліз текстового застосунку заплановано на літо 2023 року.