Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, у Twitter оновилося попереджувальне маркування, що застосовується до дезінформації про вибори. Воно зараз активно застосовується в акаунті Дональда Трампа.

Досі соцмережа позначала більшість твітів Трампа про вибори позначкою “суперечливий контент”. Вона давала зрозуміти, що висловлені президентом США припущення щодо фальсифікацій на виборах мають сумнівний характер.

Тепер же Twitter почав позначати повідомлення Трампа про результати президентських виборів фразою, в якій йдеться про перемогу Джо Байдена.

“Офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США”, – йдеться в позначці.

“Після сертифікації результатів президентських виборів у США 2020 року ми оновили маркування, щоб відобразити останню інформацію”, – зазначив у коментарі CNN представник Twitter Нік Пачіліо.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter у період до і після президентських виборів у США позначила близько 300 тисяч повідомлень як такі, що “вводять в оману”.

Наприклад, з дня виборів, 3 листопада, і по 7 листопада в Twitter були марковані як недостовірні більше третини твітів Трампа (37% постів).