Про це повідомляється в блозі Twitter.
Так, маркуванню підлягають:
• акаунти ключових урядовців, включно з міністрами закордонних справ, послами, офіційними спікерами та “ключовими дипломатичними лідерами” (в Twitter відзначили, що “зосереджені на вищих посадових особах та організаціях, які є офіційним голосом держави за кордоном”);
• акаунти пов’язаних із державою ЗМІ, їх головних редакторів і/або старших співробітників.
Мітки відображаються в профілі облікового запису, в його твітах та ретвітах. Такі мітки містять інформацію про країну, з якою пов’язаний обліковий запис.
Наразі маркуванню підлягають облікові записи з п’яти країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН: це Китай, Франція, Росія, Велика Британія і США.
У майбутньому такі мітки планується присвоювати акаунтам і з інших країн.
“З метою прозорості і практичності ми починаємо з обмеженої та чітко визначеної групи країн, а в майбутньому розширимо цю практику на більш широке коло країн. Ми вважаємо, що це важливий крок. Коли люди побачать аккаунт, в якому обговорюються геополітичні питання, вони зрозуміють його національну приналежність і будуть краще інформовані про те, кого він представляє”, – йдеться в повідомленні.
При цьому особисті акаунти глав держав поки не планується маркувати, оскільки вони і так “користуються широкою популярністю, увагою ЗМІ та громадськості”.
Афілійовані з державою ЗМІ в Twitter визначають як “засоби масової інформації, в яких держава здійснює контроль над редакційним змістом за допомогою фінансових ресурсів, прямого або непрямого політичного тиску і/або контролю над виробництвом і поширенням”.
“На відміну від незалежних ЗМІ, афілійовані з державою ЗМІ часто використовують свої новини як засіб просування політичного порядку денного. Ми вважаємо, що люди мають право знати, коли аккаунт у ЗМІ прямо чи опосередковано пов’язаний із державою”, – наглошується в повідомленні.
Окремо зазначено, що акаунти медіа, які фінансуються державою, але здійснюють незалежну редакційну політику (як, наприклад, британське агентство ВВС або NPR у США) маркуватися не будуть.
Соцмережа більше не просуватиме і не рекомендуватиме до читання облікові записи і твіти з мітками державних ЗМІ (або підконтрольних державі медіа). Відтак, твіти таких ЗМІ будуть рідше видаватися при пошуку.
Варто відзначити, що мітки вже отримали низка російських ЗМІ: зокрема, пропагандистський телеканал RT і його головний редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС, “РІА Новини”.
Промарковано і державне китайське медіа Xinhua.
У США, наприклад, особистий аккаунт президента цієї країни Дональда Трампа не промаркований. Водночас мітку отримав його офіційний акаунт @Potus.
- У червні в ЄС закликали компанії Facebook (FB.O), Google (GOOGL.O) і Twitter (TWTR.N) щомісяця надавати звіти про боротьбу з дезінформацією.
- Напередодні президентських виборів у США в Facebook з’являться позначки на фейкових новинах і матеріалах підконтрольних державам ЗМІ.