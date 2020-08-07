У соціальній мережі Twitter почали маркувати акаунти, якими керують офіційні представники влади, підконтрольні державі ЗМІ, а також особи, безпосередньо пов'язані з такими медіа.

Про це повідомляється в блозі Twitter.

Так, маркуванню підлягають:

• акаунти ключових урядовців, включно з міністрами закордонних справ, послами, офіційними спікерами та “ключовими дипломатичними лідерами” (в Twitter відзначили, що “зосереджені на вищих посадових особах та організаціях, які є офіційним голосом держави за кордоном”);

• акаунти пов’язаних із державою ЗМІ, їх головних редакторів і/або старших співробітників.

Мітки відображаються в профілі облікового запису, в його твітах та ретвітах. Такі мітки містять інформацію про країну, з якою пов’язаний обліковий запис.

Наразі маркуванню підлягають облікові записи з п’яти країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН: це Китай, Франція, Росія, Велика Британія і США.

У майбутньому такі мітки планується присвоювати акаунтам і з інших країн.

“З метою прозорості і практичності ми починаємо з обмеженої та чітко визначеної групи країн, а в майбутньому розширимо цю практику на більш широке коло країн. Ми вважаємо, що це важливий крок. Коли люди побачать аккаунт, в якому обговорюються геополітичні питання, вони зрозуміють його національну приналежність і будуть краще інформовані про те, кого він представляє”, – йдеться в повідомленні.

При цьому особисті акаунти глав держав поки не планується маркувати, оскільки вони і так “користуються широкою популярністю, увагою ЗМІ та громадськості”.

Афілійовані з державою ЗМІ в Twitter визначають як “засоби масової інформації, в яких держава здійснює контроль над редакційним змістом за допомогою фінансових ресурсів, прямого або непрямого політичного тиску і/або контролю над виробництвом і поширенням”.

“На відміну від незалежних ЗМІ, афілійовані з державою ЗМІ часто використовують свої новини як засіб просування політичного порядку денного. Ми вважаємо, що люди мають право знати, коли аккаунт у ЗМІ прямо чи опосередковано пов’язаний із державою”, – наглошується в повідомленні. Окремо зазначено, що акаунти медіа, які фінансуються державою, але здійснюють незалежну редакційну політику (як, наприклад, британське агентство ВВС або NPR у США) маркуватися не будуть.

Соцмережа більше не просуватиме і не рекомендуватиме до читання облікові записи і твіти з мітками державних ЗМІ (або підконтрольних державі медіа). Відтак, твіти таких ЗМІ будуть рідше видаватися при пошуку.

Варто відзначити, що мітки вже отримали низка російських ЗМІ: зокрема, пропагандистський телеканал RT і його головний редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС, “РІА Новини”.

Промарковано і державне китайське медіа Xinhua.

У США, наприклад, особистий аккаунт президента цієї країни Дональда Трампа не промаркований. Водночас мітку отримав його офіційний акаунт @Potus.