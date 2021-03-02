Про це повідомляється в блозі Twitter.
Відзначається, що з грудня 2020 року компанія посилила боротьбу з дезінформацією щодо пандемії коронавірусу. Відтоді було видалено понад 8400 твітів і вжиті заходи щодо 11,5 млн акаунтів по всьому світу.
Тепер же в Twitter вирішили маркувати публікації, які вводять в оману щодо COVID-вакцин.
“Ми будемо маркувати твіти, які можуть містити інформацію, що вводить в оману щодо вакцин проти COVID-19, на додаток до наших постійних зусиль із видалення найбільш небезпечної інформації, що вводить в оману про COVID-19, з сервісу”, – сказано в повідомленні.
Спочатку інформацію оцінюватимуть співробітники компанії. Згодом планується ввести також автоматизований контроль контенту.
“Щоб машинне навчання і автоматична обробка стали ефективними, потрібен час”, – уточнили в Twitter.
Крім того, в Twitter вирішили ввести систему попереджень за порушення правил поведінки в соцмережі (за дезінформацію про COVID-19 і вакцини).
Так, одне порушення не спричинить жодних наслідків для акаунта.
Після двох-трьох попереджень акаунт буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох – на 7 днів, а після 5 і більше попереджень – акаунт буде назавжди заблоковано.
- Компанія Google, якій належить сервіс YouTube, оприлюднила перелік заборонених тем для контенту про коронавірус COVID-19, який публікується на відеохостингу.
- Компанія WhatsApp з метою зупинити поширення дезінформації про коронавірус, встановила нові обмеження на кількість повідомлень, які можна пересилати одночасно.