Соціальна мережа Twitter із 1 березня почала маркувати повідомлення, що містять дезінформацію про вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється в блозі Twitter.

Відзначається, що з грудня 2020 року компанія посилила боротьбу з дезінформацією щодо пандемії коронавірусу. Відтоді було видалено понад 8400 твітів і вжиті заходи щодо 11,5 млн акаунтів по всьому світу.

Тепер же в Twitter вирішили маркувати публікації, які вводять в оману щодо COVID-вакцин.

“Ми будемо маркувати твіти, які можуть містити інформацію, що вводить в оману щодо вакцин проти COVID-19, на додаток до наших постійних зусиль із видалення найбільш небезпечної інформації, що вводить в оману про COVID-19, з сервісу”, – сказано в повідомленні.

Спочатку інформацію оцінюватимуть співробітники компанії. Згодом планується ввести також автоматизований контроль контенту.

“Щоб машинне навчання і автоматична обробка стали ефективними, потрібен час”, – уточнили в Twitter.

Крім того, в Twitter вирішили ввести систему попереджень за порушення правил поведінки в соцмережі (за дезінформацію про COVID-19 і вакцини).

Так, одне порушення не спричинить жодних наслідків для акаунта.

Після двох-трьох попереджень акаунт буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох – на 7 днів, а після 5 і більше попереджень – акаунт буде назавжди заблоковано.