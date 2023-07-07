Twitter пригрозив Meta Platforms подати до суду через нову соцмережу Threads. Нову соцмережу звинувачують у тому, що вона начебто прийняла на роботу колишніх працівників Twitter.

Джерело: Reuters

Видання зауважило, що ознайомлено з відповідним листом, який отримав гендиректор Meta Марк Цукерберг від юриста Twitter Алекса Спіро.

У листі Спіро вказано, що Meta начебто найняла колишніх працівників Twitter, які “мали і продовжують мати доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації”.

“Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав інтелектуальної власності та вимагає від Meta вжити негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації”, — йдеться у листі Спіро.

Джерело Reuters, яке знає про лист, підтвердило його зміст.

Своєю чергою Meta заперечує, що серед працівників Threads є колишні співробітники Twitter.

Тим часом власник Twitter Ілон Маск сказав: “Конкуренція — це добре, шахрайство — ні”.

Експерти з права інтелектуальної власності заявили, що для висунення позову проти Meta щодо крадіжки комерційної таємниці Twitter знадобиться набагато більше деталей, ніж те, що міститься в листі.

“Просте наймання колишніх співробітників Twitter (яких сам Twitter звільнив або вигнав) і той факт, що Facebook створив дещо схожий сайт, навряд чи підтвердять претензію щодо комерційної таємниці”, — зауважили фахівці.

Що відомо про Threads?

Новий застосунок представили як допоміжний продукт Instagram, що дало йому вбудовану аудиторію з понад двох мільярдів користувачів і позбавило нову платформу від проблеми починати з нуля.

Керівник Instagram Адам Моссері сказав користувачам, що Threads призначений для створення “відкритої та дружньої платформи для розмов”.

Деякі фахівці вважають, що Threads може стати конкурентом для Twitter і переманити його користувачів, які незадоволені останніми змінами в цій соціальній мережі.

Додаток Threads тепер доступний для завантаження у понад 100 країнах, включаючи Велику Британію. Водночас у країнах ЄС його поки неможна завантажити через певні нормативні проблеми.