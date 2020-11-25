Соціальна мережа Twitter представила нові правила верифікації акаунтів. Вони набудуть чинності на початку 2021 року.

Про це повідомляється в блозі Twitter.

Верифікація в Twitter – це синя галочка в облікових записах перевірених користувачів. Зазвичай соціальна мережа верифікує акаунти політиків, музикантів, акторів та інших знаменитостей.

Три роки тому, у 2017 році, представники Twitter оголосили, що припиняють функцію верифікації користувачів у соціальній мережі. Причиною стала верифікація профілю представника ультраправих Джейсона Кесслера.

Компанія тоді повідомила, що перегляне систему, оскільки багато хто сприймав “галочку” як знак схвалення, тоді як вона лише підтверджує особистість.

Тепер же в Twitter оголосили про плани повернути систему верифікації на початку 2021 року.

У блозі зазначається, що облікові записи, які отримають синю галочку, повинні бути “значущими” і “активними”.

До таких компанія відносить шість категорій акаунтів:

• Державні (наприклад, акаунти держструктур, президентів, міністрів послів, інших офіційних осіб).

• Компанії, бренди й некомерційні організації (вони, наприклад, повинні, індексуватися Google Trends, згадуватися у “Вікіпедії” і так далі).

• Новинні (акаунти ЗМІ і журналістів). Акаунти незалежних журналістів і фрілансерів також можуть пройти верифікацію. Для цього потрібно буде надати не менше трьох авторських статей, опублікованих протягом 6 місяців перед подачею заявки (вони мають відповідати вимогам компанії).

• Розважальні (акаунти кіностудій, телевізійних мереж, суб’єктів музичної індустрії). Особисті акаунти акторів, виконавців, режисерів та інших відомих осіб можуть пройти верифікацію: якщо у них є п’ять проектів на базі IMDb (Internet Movie Database); якщо про них є згадки в ЗМІ; якщо про них є згадки на сайті вже верифікованої компанії (організації).

• Спортивні (професійні ліги, команди, спортсмени, тренери). Верифікацію зможуть пройти клубні та студентські команди, але не їх представники.

• Активісти, організатори та інші впливові особи. Йдеться, зокрема, про осіб, які використовують Twitter для поширення інформації про проблему і заклику до дій “для стимулювання соціально-економічних, політичних або культурних змін”.

Акаунти, що претендують на верифікацію, повинні містити повну інформацію про власника; підтверджений номер телефону та адресу електронної пошти; активно використовуватися.

Облікові записи пародистів, фанатів, домашніх тварин і вигаданих персонажів не зможуть отримати верифікацію.

Втрата верифікації

У певних випадках Twitter зможе забрати “галочку” верифікації у користувача: наприклад, якщо він змінить свої дані, щоб ввести людей в оману, а також якщо почне розпалювати ненависть і героїзувати насильство, поширювати спам.

Крім того, обліковий запис може втратити “галочку”, якщо зміниться ім’я користувача, якщо аккаунт стане неактивним або неповним.

Варто відзначити, що нові правила верифікації акаунтів у Twitter – попередні: компанія попросила користувачів залишити відгуки щодо них. Остаточну версію в Twitter планують представити 17 грудня.

Крім того, в компанії анонсували появу інших способів ідентифікації у 2021 році (нові типи облікових записів і ярлики). Подробиці в Twitter поки не повідомили.