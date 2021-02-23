Про це повідомляє 9to5Mac.
Twitter у травні минулого року вже тестував цю функцію, однак процес призупинили. Наразі функцію тестують у застосунку Twitter для iOS.
Перша версія функції вміла лише попереджати користувачів про потенційно образливі публікації. Тепер компанія запропонує користувачам перегляд твіту перед публікацією із введенням трьох кнопок: відредагувати, опублікувати та видалити.
Також користувач зможе повідомити розробникам про проблеми у роботі функції. Цікаво, що функцію тестують користувачі, обрані випадковим чином.
Наразі у соцмережі не розповідають, коли функцію введуть для усіх користувачів.
- Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.