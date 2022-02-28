Відтепер Twitter позначатиме весь контент, котрий містить посилання на російські державні ЗМІ, і знижуватиме цей вміст за алгоритмом, оскільки технологічні платформи зазнали більшого тиску у відповідь на російську агресію в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Наразі цей крок виходить за рамки попередніх кроків, які Twitter робив у минулі роки, щоб позначити акаунти російських державних ЗМІ на платформі.

З моменту початку атаки “переважна більшість” російського медіа-контенту, що з’являється в Twitter, поширювалася окремими особами, а не власними обліковими записами державних медіа-організацій. Протягом останнього тижня окремі особи публікували понад 45 000 твітів на день із російських державних ЗМІ.

Будь-яке посилання, надане користувачем на веб-сайт російської державної медіа-організації, автоматично отримає позначку, яка попереджає читачів, що твіт “відсилає на веб-сайт російських державних ЗМІ”.