Про це інформує американський телеканал CNN.
Наразі цей крок виходить за рамки попередніх кроків, які Twitter робив у минулі роки, щоб позначити акаунти російських державних ЗМІ на платформі.
З моменту початку атаки “переважна більшість” російського медіа-контенту, що з’являється в Twitter, поширювалася окремими особами, а не власними обліковими записами державних медіа-організацій. Протягом останнього тижня окремі особи публікували понад 45 000 твітів на день із російських державних ЗМІ.
Будь-яке посилання, надане користувачем на веб-сайт російської державної медіа-організації, автоматично отримає позначку, яка попереджає читачів, що твіт “відсилає на веб-сайт російських державних ЗМІ”.
“На додаток до позначки, ми зменшимо видимість і посилення цього вмісту на всьому сайті, незалежно від того, від кого він надходить. Це означає, що твіти, які публікують державний медіаконтент, не будуть посилені — вони не відображатимуться в найпопулярнішому пошуку та не будуть рекомендовані Twitter”, – наголосив представник Twitter Трентон Кеннеді.
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- Українські кібервійська зламали і оприлюднили базу телефонів співробітників Кремля. У мережу потрапили номери адміністрації Володимира Путіна.