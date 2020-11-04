Про це повідомляють #Букви.

“Ми на великій висоті, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це. Голосувати можна після закриття дільниць!”, – написав Трамп в своєму Twitter.

Через деякий час Twitter зробив позначку публікації Трампа про те, що зміст твіти містить спірний контент, який може вводити в оману щодо того, яким чином можна взяти участь у виборах або іншій цивільній заході. Перегляд публікації був закритий.