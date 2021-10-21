Twitter придбав застосунок Sphere

Twitter купив застосунок Sphere, що призначений для обміну повідомленнями і не тільки в групах.

Про це повідомили в блозі Sphere.

“Ми раді поділитися сьогодні важливою новиною — Twitter придбав Sphere! Ми приєдналися, щоб прискорити нашу місію зі зближенню людей через співтовариство”, — повідомили в компанії.

Команда Sphere розглядає це придбання як можливість вивести свою роботу на “абсолютно новий рівень”.

Усі співробітники Sphere приєднаються до Twitter з наступного місяця.

“Наступного місяці ми припинимо роботу нашого автономного продукту. Ми раді, що наша команда з 20 осіб продовжить роботу в рамках ініціативи Communities, Direct Messages, and Creators initiatives в Twitter”, — зазначили в Sphere.

Наразі компанія пропонує сервіс для групового обміну повідомленням в групових тематичних чатах, розміщення оголошень та опитувань, анонсів подій.

Sphere з’явився 2016 року. Його співзасновник — британський програміст Нік Д’Алоізіо. Як зазначає видання The Verge, свій перший стартап він продав у 17-річному віці. У 2013 році за 30 млн доларів Yahoo придбала його доробок — новинний агрегатор Summly. Вартість угоди між Twitter та Sphere поки не розголошується.