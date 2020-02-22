Компанія Twitter вирішила зупинити дію майже 70 акаунтів, які публікують контент на підтримку ексмера Нью-Йорка і кандидата в президенти США Майкла Блумберга.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У Twitter відзначили, що вживають “примусових заходів щодо групи облікових записів за порушення правил, спрямованих проти маніпуляції платформою й спаму”.

Так, облікові записи узгоджено розміщували ідентичні повідомлення на підтримку Майкла Блумберга, що порушує правила Twitter.

Дія деяких акаунтів буде зупинена безстроково. Доступ до інших буде відновлений, якщо користувачі підтвердять, що продовжують здійснювати контроль над своїм акаунтами.

Як повідомляє видання Los Angeles Times, для просування в соціальних мережах штаб Блумберга найняв сотні тимчасових співробітників для поширення повідомлень на його підтримку в Facebook, Twitter і Instagram. В їхні обов’язки, серед іншого, входить просування кандидатури Блумберга в своєму особистому “колі спілкування”.

За даними видання, за таке просування співробітникам платять 2500 доларів на місяць.

Штаб надає їм формулювання, які вони можуть публікувати в соціальних мережах. У повідомленнях часто використовується ідентичний текст, зображення, посилання і хештеги.

Багато акаунтів, які використовуються для цих цілей, були створені тільки за останні два місяці.

Як раніше повідомляла американська газета The Washington Post, величезні витрати кандидата в президенти США Майкла Блумберга на рекламу дозволяють йому показувати більше 30 тисяч оголошень щохвилини. Він уже витратив на рекламу в Інтернеті і по телевізору близько $ 233 млн. З них на рекламу по ТБ було витрачено $ 183 млн.