Компанія Twitter має намір дозволити своїм співробітникам працювати з дому, якщо вони захочуть, навіть тоді, коли офіси будуть відкриті.

Про це повідомляє видання The Verge.

У зв’язку з пандемією і карантином Twitter вирішила переглянути своє ставлення до роботи співробітників з дому. Компанія має намір дозволити тим, хто може виконувати свою роботу дистанційно, самим обрати, в якому режимі їм працювати, коли офіси, закриті в середині березня, знову відкриються.

“Якщо наші співробітники працюють на такій посаді і знаходяться в такій ситуація, які дозволяє їм працювати з дому, і вони хочуть продовжувати робити це вічно, ми дозволимо це. Якщо ні — наші теплі і гостинні офіси відкриються для них з деякими додатковими заходами, коли ми відчуємо, що це безпечно”, — повідомив представник компанії в коментарі виданню.

Відомо, що Twitter планує відкрити свої офіси не раніше, ніж у вересні. До тих пір компанія відмовляється також і від ділових поїздок та особистих зустрічей зі співробітниками.