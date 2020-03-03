Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Для співробітників підрозділів компанії у Південній Кореї, Гонконгу та Японії дана рекомендація має обов’язковий характер.

Крім того, в Twitter “наполегливо рекомендують” 5000 своїх співробітників по всьому світу не приходити в офіси і працювати віддалено.

“Ми наполегливо рекомендуємо нашим співробітникам по всьому світу працювати з дому, якщо є така можливість. Наша мета – знизити ймовірність поширення коронавірусу COVID-19 для нас і навколишнього світу. Ми працюємо над тим, щоб внутрішні зібрання та інші важливі завдання були оптимізовані для віддаленої участі”, – наголошується в заяві Twitter.

У компанії уточнили, що офіси Twitter залишаться відкритими для тих співробітників, які не можуть працювати віддалено.

Раніше компанія заборонила нетермінові ділові поїздки і заходи для своїх працівників.