Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Для співробітників підрозділів компанії у Південній Кореї, Гонконгу та Японії дана рекомендація має обов’язковий характер.
Крім того, в Twitter “наполегливо рекомендують” 5000 своїх співробітників по всьому світу не приходити в офіси і працювати віддалено.
“Ми наполегливо рекомендуємо нашим співробітникам по всьому світу працювати з дому, якщо є така можливість. Наша мета – знизити ймовірність поширення коронавірусу COVID-19 для нас і навколишнього світу. Ми працюємо над тим, щоб внутрішні зібрання та інші важливі завдання були оптимізовані для віддаленої участі”, – наголошується в заяві Twitter.
У компанії уточнили, що офіси Twitter залишаться відкритими для тих співробітників, які не можуть працювати віддалено.
Раніше компанія заборонила нетермінові ділові поїздки і заходи для своїх працівників.
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