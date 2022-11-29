Про це повідомляє Reuters.
Компанія Twitter Inc відмовився від політики боротьби з дезінформацією щодо COVID-19 на платформі соціальних мереж. Відтак, це створює ризик потенційного сплеску неправдивих заяв, зокрема про кількість зростання випадків захворювання в Китаї та деяких інших частинах світу.
Цей крок також стався на тлі занепокоєння щодо здатності Twitter боротися з дезінформацією після того, як компанія звільнила близько половини своїх співробітників, включно з тими, хто займався модерацією контенту, під керівництвом нового власника Ілона Маска.
“З 23 листопада 2022 року Twitter більше не застосовує політику протидії щодо оманливої інформації про COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
У виданні зазначили, що конкретні заходи, від яких Twitter відмовиться, були невідомі, і компанія не відразу відповіла на запит поділитися додатковою інформацією.
Зазначимо, що з початком пандемії COVID-19 у 2020 році Twitter запровадив низку заходів, включаючи мітки та попередження у твітах зі спірною інформацією про кризу в галузі охорони здоров’я, а також рамки, за допомогою яких користувачі повинні видаляти твіти, які висувають неправдиві твердження щодо вакцин.
Facebook, що належать Meta Platforms Inc, і YouTube Alphabet Inc застосували аналогічні заходи, які продовжують діяти й зараз.
Крім того, на початку 2022 року Twitter заявив, що з березня 2021 року припинив дотримання “політики громадянської доброчесності”, пов’язаної з неправдивою інформацією про президентські вибори в США 2020 року.
- Американський мільярдер Ілон Маск має намір продовжувати звільнення у Twitter Inc. Цього разу скорочення штабу відбудуться у відділі продажів.
- Бізнесмен, мільярдер і – віднедавна – власник соцмережі Twitter Ілон Маск повідомив, що американська технологічна компанія Apple погрожувала заблокувати Twitter в App Store.
- Менш ніж за місяць Twitter втратив половину зі 100 найкращих рекламодавців після того, що новин власник платформи, мільярдер і бізнесмен Ілон Маск почав вводити нову політику соцмережі. З 2020 року ці рекламодавці витратили на платформу майже 2 мільярди доларів.