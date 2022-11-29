Соціальна мережа Twitter скасувала політику, яка була спрямована на боротьбу з дезінформацією щодо пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Twitter Inc відмовився від політики боротьби з дезінформацією щодо COVID-19 на платформі соціальних мереж. Відтак, це створює ризик потенційного сплеску неправдивих заяв, зокрема про кількість зростання випадків захворювання в Китаї та деяких інших частинах світу.

Цей крок також стався на тлі занепокоєння щодо здатності Twitter боротися з дезінформацією після того, як компанія звільнила близько половини своїх співробітників, включно з тими, хто займався модерацією контенту, під керівництвом нового власника Ілона Маска.

“З 23 листопада 2022 року Twitter більше не застосовує політику протидії щодо оманливої інформації про COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що конкретні заходи, від яких Twitter відмовиться, були невідомі, і компанія не відразу відповіла на запит поділитися додатковою інформацією.

Зазначимо, що з початком пандемії COVID-19 у 2020 році Twitter запровадив низку заходів, включаючи мітки та попередження у твітах зі спірною інформацією про кризу в галузі охорони здоров’я, а також рамки, за допомогою яких користувачі повинні видаляти твіти, які висувають неправдиві твердження щодо вакцин.

Facebook, що належать Meta Platforms Inc, і YouTube Alphabet Inc застосували аналогічні заходи, які продовжують діяти й зараз.

Крім того, на початку 2022 року Twitter заявив, що з березня 2021 року припинив дотримання “політики громадянської доброчесності”, пов’язаної з неправдивою інформацією про президентські вибори в США 2020 року.