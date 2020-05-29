У соціальній мережі Twitter був прихований пост президента США Дональда Трампа про ситуацію в Міннеаполісі через порушення правила щодо "прославлення насильства".

Про це повідомляє видання The New York Times.

Суперечливий твіт не був видалений, але прихований і замінений словами:

“Цей твіт порушує правила Twitter щодо прославлення насильства. Однак Twitter вирішив, що в інтересах суспільства цей твіт може залишитися в загальному доступі”.

Клікнувши на “View” праворуч від повідомлення, користувач зможе побачити твіт Трампа.

При цьому користувачі не можуть його “лайкати”, відповісти на нього або поширювати його без власного коментаря.

Можливість ретвітнути пост із коментарем зберігається.

Це перше повідомлення Трампа в Twitter, яке було піддано подібним обмеженням.

Зазначена публікація стосується масових акцій протесту в Міннеаполісі, що були викликані смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук правоохоронців.

У своєму Twitter-пості американський лідер назвав протестувальників у Міннеаполісі “бандитами” і пообіцяв направити Національну гвардію в місто, якщо там не припиняться заворушення.

“Я не можу стояти осторонь і спостерігати, як це відбувається з великим американським містом Міннеаполіс. Повна відсутність лідерства. Або дуже слабкий лівий радикальний мер Джейкоб Фрей збереться і візьме місто під контроль, або я направлю туди Національну гвардію, і робота буде виконана правильно” , – зазначив Трамп.

“Ці бандити ганьблять пам’ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Поговорив із губернатором Тімом Вальцем і сказав йому, що військові з ним увесь час. Будь-які труднощі, і ми візьмемо на себе управління, але, коли починається мародерство, починається стрілянина. Дякую!” – додав він.

Саме останню фразу ( “Коли починається мародерство, починається стрілянина”) соціальна мережа визнала виправданням або прославлянням насильства.

У Twitter пояснили, що вирішили обмежити доступність твіту “на підставі історичного контексту останнього рядка, його зв’язку з насильством”.

Так, Трамп процитував фразу, сказану наприкінці 1960-х років шефом поліції Маямі Уолтером Хедлі (“When the looting starts, the shooting starts”) у відповідь на звинувачення в надмірному використанні поліцейськими сили в кварталах з темношкірим населенням, інформує британське агентство ВВС.

Такі дії правоохоронців тоді спровокували заворушення в Майамі в 1968 році.