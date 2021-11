Про це повідомляє видання The Verge.

Раніше в жовтні консультант з соцмереж Метт Наварра сповістив про початок тестування функції пошуку публікацій певного автора.

Він також надав скриншоти, на яких можна побачити нову кнопку для відповідного пошуку. Вона розташована у правому верхньому куті сторінки потрібного облікового запису.

Twitter 🔍 search user’s tweets button on profiles is now available (for some users)

h/t @RefaelCohe pic.twitter.com/K8QSUZ0iHr

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 11, 2021