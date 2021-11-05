Про це повідомляє видання The Verge.

Раніше в жовтні консультант з соцмереж Метт Наварра сповістив про початок тестування функції пошуку публікацій певного автора.

Він також надав скриншоти, на яких можна побачити нову кнопку для відповідного пошуку. Вона розташована у правому верхньому куті сторінки потрібного облікового запису.

Twitter 🔍 search user’s tweets button on profiles is now available (for some users) h/t @RefaelCohe pic.twitter.com/K8QSUZ0iHr — Matt Navarra (@MattNavarra) October 11, 2021

Відтепер ця функція доступна ширшому колу осіб у додатку для iOS. Офіційних повідомлень про те, коли функцію буде розгорнуто для всіх користувачів, поки не було.

Як шукати твіти певного користувача за відсутності спеціальної кнопки?

Наразі користувачі соцмережі можуть здійснити такий пошук, увівши в пошуковий рядок запит, який має такий вигляд: “from: [ім’я користувача (без @)] [пошуковий запит]”. До прикладу: