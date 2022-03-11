Соцмережі Twitter та Facebook видалили допис посольства РФ щодо авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі, який завдали російські загарбники 9 березня.

Про це повідомляє Reuters.

В дописі від посольства було опубліковане зображення будівлі пологового будинку з червоним написом “фейк”. Своєю чергою, стверджувалося, що пологовий будинок у Маріуполі нібито не функціонував і використовувався, як військова база.

Згодом соцмережі це видалили через порушення правил заперечення насильницьких подій.