Про це повідомляє Reuters.

В дописі від посольства було опубліковане зображення будівлі пологового будинку з червоним написом “фейк”. Своєю чергою, стверджувалося, що пологовий будинок у Маріуполі нібито не функціонував і використовувався, як військова база.

Згодом соцмережі це видалили через порушення правил заперечення насильницьких подій.

“Ми вжили заходів щодо твітів, на які ви посилалися, оскільки вони порушували правила Twitter, зокрема нашу політику щодо ненависницької та образливої поведінки, пов’язаної із запереченням насильницьких подій”, – повідомив представник компанії.