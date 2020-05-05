Twitter експериментує з новим інструментом модерації. Соцмережа просить користувачів, що використовує мову ворожнечі, ще раз подумати перед відправкою постів.

Про це повідомили в Підтримці Twitter.

Напередодні Twitter почав тестувати новий інструмент модерації гнівних висловлювань. Користувачі iOS почали отримувати перед відправкою постів, які містять слова, які сприймаються Twitter як “шкідлива мову”, підказки з рекомендацією перечитати їх перед публікацією.

Команда Twitter вважає, що під час сварки користувачі можуть писати один одному щось, про що можуть пошкодувати.

“Коли пристрасті розпалюються, ви можете говорити не те, що маєте на увазі”, — зазначили в Підтримці.