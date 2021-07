Про це йдеться у Twitter Support.

Зазначається, що учасниками тестування наразі стали лише користувачі гаджетів з оперативною системою iOS. Функцію дизлайків до коментарів запустили в рамках дослідження того, які відповіді вважаються доречними.

“Деякі з вас на iOS можуть побачити різні варіанти оцінювання коментарів. Ми тестуємо це, щоб зрозуміти, які типи відповідей ви вважаєте важливими в бесіді, щоб ми могли працювати над тим, як показувати більше таких відповідей”, – йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що дизлайки не будуть бачити інші користувачі. Однак відповіді “за” показуватимуть користувачам як лайки.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021