Про це йдеться у Twitter Support.

Зазначається, що учасниками тестування наразі стали лише користувачі гаджетів з оперативною системою iOS. Функцію дизлайків до коментарів запустили в рамках дослідження того, які відповіді вважаються доречними.

“Деякі з вас на iOS можуть побачити різні варіанти оцінювання коментарів. Ми тестуємо це, щоб зрозуміти, які типи відповідей ви вважаєте важливими в бесіді, щоб ми могли працювати над тим, як показувати більше таких відповідей”, – йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що дизлайки не будуть бачити інші користувачі. Однак відповіді “за” показуватимуть користувачам як лайки.

Twitter не повідомляє наразі, чи буде ця функція постійною.

  • Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter розробляє інструменти, які дозволять користувачам видалити згадки про себе. Це допоможе уникнути цькування користувачів.