Про це повідомили на сторінці Twitter Business. 

Так, в соцмережі оголосили про запуск нового типу профілів — “Професійні профілі”.

“Професійні профілі — це новий інструмент, який дозволить компаніям, некомерційним організаціям, видавцям та творцям — кожному, хто використовує Twitter для роботи — зображати конкретну інформацію про свій бізнес безпосередньо у своєму профілі”, — йдеться в повідомленні.

Компанія також показала, як це виглядатиме. На прикладі видно адресу компанії та часи роботи.

Зараз професійні профілі доступні тільки для невеликого пулу підприємств в США. Продовж найближчих місяців компанія планує розширити доступ до створення профілів такого типу.

Twitter поки не анонсує будь-яких інших переваг для користувачів таких профілів. Щодо їхнього можливого функціоналу на сторінці Twitter Business проводиться опитування.