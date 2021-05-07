Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію Tip Jar, яка дозволить користувачам надсилати гроші обліковим записам за контент. Вона буде доступною для користувачів Android і iOS.

Про це повідомляє видання Engadget.

Наразі в Twitter заявляють, що ця функція доступна “обмеженій групі людей по всьому світу, які використовують Twitter англійською мовою”, зокрема, митці, журналісти, некомерційні організації та інші впливові люди.

Користувачі, які мають доступ до Tip Jar, можуть під’єднати свій обліковий запис до Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal та Venmo.

Окремо Twitter працює над кількома іншими функціями, покликаними допомогти творцям заробляти гроші на своїй платформі. На початку цього тижня компанія заявила, що дозволить деяким людям продавати квитки до Spaces – функції аудіочату. Twitter також працює над функцією, яка дозволить користувачам монетизувати свої твіти та надавати ексклюзивний вміст, а також послугу підписки.