У суботу, 12 грудня, адміністрація соціальної мережі Twitter тимчасово заборонила ставити лайки під твітами чинного президента США Дональда Трампа. Примітно, що заборона стосувалася публікацій політика стосовно результатів виборів.

Про це повідомляє Business Insider.

Так, вранці користувачі, які воліли вподобати твіт Трампа, отримували сповіщення від соцмережі з наступним змістом: “Ми намагаємося запобігти поширенню твітів, які порушують правила Twitter, тому заблокували більшість способів взаємодії з цими твітами”.

Однак соцмережа залишила альтернативний варіант взаємодії. Наприклад, користувач міг ретвітнути повідомлення зі своїм коментарем.

За даними видання, заборона стосувалася твітів Трампа, у яких він стверджував, що програв на виборах лише через шахрайство при підрахунку голосів. Зокрема, він звинувачував губернаторів Аризони та Джорджії в тому, що вони не запобігли цьому.

Однак Twitter передумав через декілька годин та дозволив лайкати й коментувати публікації Трампа. Адміністрація залишила під твітами відмітку з текстом: “Це висловлювання про шахрайство на виборах є спірним”.

Це рішення у Twitter не коментують.