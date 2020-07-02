Covid-19 Україна

оновлено 02.07.2020 о 16:02

Всього:

45887(+889)

Хворіють:

24649(+889)

Вилікувались:

20053(+505)

Померло:

1185(+12)

17:31 Twitter видалив фото з допису Трампа за порушення авторських прав NYT
17:29 Синоптики знову прогнозують зливи на Заході України
17:09 Tesla обігнала Toyota і стала найдорожчим автовиробником в світі
16:52 В Індії спалахнули протести після вбивства поліціянтами батька й сина
16:34 США засудили проведення в окупованому Криму голосування по поправках до Конституції РФ
15:59 У Полтавській області стався вибух, є загиблий
15:27 «Звільнення Терентьєва – одне з найкращих рішень президента», – колишня держуповноважена АМКУ
15:26 Дуда має незначну перевагу перед другим туром президентських виборів у Польщі
15:22 Українська авіакомпанія скасувала рейси через коронавірус
15:20 У США назвали ім'я посередника між Росією і бойовиками «Талібану»
15:13 На одному з курортів в Запорізькій області сталося масове отруєння
14:52 Угорщина не відкриє кордони для громадян третіх країн
14:44 Порошенко вимагає від Зеленського зупинити відставку Смолія
14:40 Дженніфер Еністон емоційно закликала носити захисні маски
14:35 Домінуючою емоцією українців у червні стало розчарування, – опитування
14:12 Окупанти возили українців голосувати за зміни російської конституції
Ексклюзив
14:04 Жителі Васильківського району влаштували мітинг під Радою та принесли труну
14:03 Назарбаєв одужав від коронавірусу
13:51 У ВООЗ заявили, що в світі розробляють 141 вакцину проти COVID-19
13:46 Реперша Alyona Alyona показала, як полетіла на Балі записувати альбом
13:33 У Києві з’явилися борди «Зрубимо їх разом»: фото
13:24 Майже 78% росіян проголосували за продовження правління Путіна, – ЦВК РФ
13:20 До послаблення карантину не готові Київ та 10 областей
13:12 Від скандалу в Мінінфраструктури до створення партії: чим відома Олександра Клітіна
Ексклюзив
13:08 «Відставка Смолія – це кидок наших західних партнерів», – експерт Сергій Фурса
Ексклюзив
12:26 Експерт розповів, що буде з курсом гривні після відставки Смолія
Ексклюзив
12:22 Без масок: як нардепи сьогодні на засідання Ради збиралися, – фото
12:17 Зеленський призначив нового посла України в Іспанії
Ексклюзив
12:06 «Насрав під кінець»: в «СН» відреагували на відставку Смолія
12:03 У Держстаті повідомили, скільки українців перебуває за межею бідності
11:43 Туреччина просить ЄС відкрити кордони для своїх громадян
11:32 Андрій Хливнюк заявив, що Порошенка судять за протидію Москві

Twitter видалив фото з допису Трампа за порушення авторських прав NYT

Соціальна мережа Twitter видалила фотографію президента США Дональда Трампа, розміщену на його сторінці, в зв'язку зі скаргою правовласника.

Четвер, 2 липня 2020, 17:31

Про це повідомляють #Букви.

30 червня Дональд Трамп опублікував в соціальних мережах Facebook та Twitter чорно-білу фотографію себе. На знімку Трамп сидить в кріслі і вказує пальцем в камеру, зверху і знизу — підпис: “In reality they’re not after me. They’re after you. I’m just in the way”.

Наразі знімок доступний для перегляду тільки на Facebook. У Twitter пост американського президента залишився, а замість фотографії відображається повідомлення: “Це зображення було видалено у відповідь на повідомлення від правовласника”.

За інформацією видання Axios, фото було видалено після скарги на порушення авторських прав від газети The New York Times.

Знімок був зроблений спеціально для газети фотографом Деймон Вінтером ще в 2015 році і використаний в статті Марка Лейбовича, присвяченій майбутньому президенту.

Кілька тижнів тому Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії щодо проведення виборів президента за допомогою пошти, як такі, в яких може бути фейкова інформація.

У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах, а потім підписав указ, спрямований проти соціальний мереж. Керівництво Twitter назвало указ “реакційним” і “політизованим”, а некомерційна організація Центр демократії та технологій (CDT) подала на Трампа в суд. 

Теги: авторське право, Дональд Трамп, The New York Times, Twitter

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись