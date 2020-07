Twitter видалив фото з допису Трампа за порушення авторських прав NYT

Про це повідомляють #Букви.

30 червня Дональд Трамп опублікував в соціальних мережах Facebook та Twitter чорно-білу фотографію себе. На знімку Трамп сидить в кріслі і вказує пальцем в камеру, зверху і знизу — підпис: “In reality they’re not after me. They’re after you. I’m just in the way”.

Наразі знімок доступний для перегляду тільки на Facebook. У Twitter пост американського президента залишився, а замість фотографії відображається повідомлення: “Це зображення було видалено у відповідь на повідомлення від правовласника”.

За інформацією видання Axios, фото було видалено після скарги на порушення авторських прав від газети The New York Times. Знімок був зроблений спеціально для газети фотографом Деймон Вінтером ще в 2015 році і використаний в статті Марка Лейбовича, присвяченій майбутньому президенту.

Кілька тижнів тому Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії щодо проведення виборів президента за допомогою пошти, як такі, в яких може бути фейкова інформація.

У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах, а потім підписав указ, спрямований проти соціальний мереж. Керівництво Twitter назвало указ “реакційним” і “політизованим”, а некомерційна організація Центр демократії та технологій (CDT) подала на Трампа в суд.