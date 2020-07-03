Про це повідомила британська служба BBC.
Відзначається, що терміни, які видаляються, використовуються в багатьох програмних кодах, які були створені багато років тому.
На думку фахівців, заміна даних термінів може обійтися в мільйони доларів і розтягнутися на місяці.
Зокрема, в програмуванні слово “майстер” відноситься до основної версії коду, що управляє репліками. “Чорний список” використовують для того, щоб описувати елементи, які автоматично забороняються, наприклад, заборонені веб-сайти.
У Twitter планують замінити слова, які в компанії вважають “расистськими”, на інші. Наприклад, термін “білий список” хочуть замінювати на “allowlist”, а слова “ведучий / ведений” на “лідер / послідовник”.
При цьому над заміною терміна “майстер” в мові програмування також ще минулого року заявили в GitHub – найбільшому сайті для розробників програмного забезпечення, що використовується для зберігання і оновлення проектів коду.
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- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.