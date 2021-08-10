В соціальній мережі Twitter втретє заблокували сторінку представниці Республіканської партії США, членкині Палати представників, Марджорі Тейлор Грін. Цього разу блокування триватиме тиждень. Причина та ж - поширення дезінформації.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У компанії пояснили, що заблокували можливість Грін публікувати дописи та коментарі через “чергове порушення правил платформи”.

Причиною став твіт Грін про те, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів “не повинно допускати до використання вакцини проти коронавірусу”. Також вона написала, що вакцини проти коронавірусу “не працюють” та є неефективними у спробах знизити темпи поширення вірусу.

У відповідь політик отримала блокування на тиждень.

Вперше Twitter заблокував сторінку Грін в січні. Тоді вона ділилася теоріями змови щодо виборів в Сенат Джорджії. Історія повторилася в липні, коли Грін писала у твітах, що коронавірус не є небезпечним для людей, в яких немає ожиріння та яким до 65 років. Блокування також тривало 12 годин.