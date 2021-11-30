Про це йдеться в оновлених правилах користування Twitter.
30 листопада соціальна мережа оновила політику конфіденційності. Згідно з оновленням, публікації видалятимуться, якщо Twitter отримає повідомлення, що фото або відеозапис були оприлюднені без згоди особи, що на них зображена.
Водночас не йдеться про фото, відео і відповідні твіти за участі громадських діячів, якщо вони опублікували їх з огляду на суспільні інтереси.
У соцмережі, крім того, заборонено оприлюднювати без згоди приватну інформацію інших людей про домашню адресу або решту інформації, пов’язаної з приватними місцями, йдеться у повідомленні.
Заборонено також оприлюднювати документи сторонніх осіб, що посвідчують особу, особисті номери телефонів або електронні адреси, дані банківських рахунків та кредитних карток, а також медичну інформацію.
- Раніше повідомлялося, що засновник та генеральний директор Twitter Джек Дорсі звільнився з компанії.
- Також Джек Дорсі, відомий фанат Bitcoin, заявив, що криптовалюта “в кінцевому підсумку об’єднає світ”.
- Потім він продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.
- А ще Джек Дорсі назвав блокування акаунта Трампа небезпечним прецедентом.
- Хоча соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти низки прибічників чинного президента США Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.