Український студент Богдан Кулинич довів упередженість алгоритмів соціальної мережі Twitter, які використовують для фокусування частин фото в режимі попереднього перегляду. Компанія виплатила йому 3,5 тисячі доларів.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зазначається, що Кулинич – студент аспірантури швейцарського університету EPFL. Він згенерував кілька рядів з майже ідентичними особами, щоб перевірити, на чому фокусуються алгоритми соцмережі. Виявилося, програма частіше вибирає худі обличчя молодих людей зі світлою шкірою.

“Я використовую фразу “життя, що імітує мистецтво, яке імітує життя”. Люди створюють фільтри, тому що думають, що це “красиво”. В кінцевому підсумку наші алгоритми вчаться на цих нереальних уявленнях”, – прокоментував Рамман Чоудхурі, керівник групи з етики штучного інтелекту Twitter.

Вперше користувачі помітили, що алгоритми Twitter обрізають темношкірих людей і навіть чорних собак на фото у 2020 році. Тоді соцмережа провела дослідження, результати якого підтвердили ці звинувачення, але у соцмережі відзначили, що алгоритми вкрай рідко надають перевагу жінкам зі світлою шкірою.

Через цю суперечку соцмережа анонсувала грошову винагороду тому, що зможе довести упередженість алгоритмів. Її розмір склав 3,5 тисячі доларів. Українець Кулинич зізнався, що у нього двоякі відчуття через те, що відбувається.

“Алгоритмічна шкода – це не просто баги. Вкрай важливо, що багато шкідливих технологій шкідливі не через ненавмисні помилки, а скоріше за попереднім задумом. Це відбувається від бажання максимізувати вигоду для себе і витрати для інших. Наприклад, зниження заробітної плати, поширення клікбейтів і дезінформації далеко не завжди пов’язані з “упередженими” алгоритмами”, – прокоментував Кулинич.