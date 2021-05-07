Про це повідомляє Reuters.

Напередодні стало відомо, що Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”).

Наразі заблоковано кілька акаунтів, в назвах яких по-різному намагалися обіграти ім’я Трампа. Їх власники розповсюджували заяви 45-го президента США, попри заборону та попередження про блокування.

Представник Трампа сказав, що експрезидент Америки не причетний до створення акаунтів з назвами @DJTDesk, @DJTrumpDesk, @DeskofDJT, @ DeskOfTrump1 та подібних.

“Як зазначено в нашій політиці, ми будемо вживати заходів щодо облікових записів, очевидна мета яких полягає в заміні заблокованого акаунту або просуванні пов’язаного з ним контенту”, – сказав представник платформи

В Twitter неможливо обійти блокування акаунту, тобто якщо його заблокували, то тільки за серйозні порушення та назавжди. Акаунт Трампа заблокували назавжди.

Нова платформа Трампа дає можливість користувачам соціальних мереж ділитися його заявами в Twitter та Facebook. При цьому, платформа не дає змоги обговорювати та коментувати заяви. Зареєстровані користувачі можуть залишати свої номера телефонів та електронні пошти, аби отримувати різного роду сповіщення щодо нових заяв Трампа.

Як відомо, після штурму будівлі Капітолію чимало платформ і соцмереж заблокували акаунти Дональда Трампа. Десь, як у Twitter, бан був спершу короткостроковий, а потім — вічний. Facebook спочатку анонсував, що позбавить президента змоги публікувати дописи на 24 години, однак потім заблокував.

16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.

Раніше головна операційна директорка Facebook Шеріл Сандберг розповіла про те, чи планує соціальна мережа скасовувати бан акаунта президента США Дональда Трампа і чи загрожує довічне блокування ще комусь.

Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.

У лютому колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.