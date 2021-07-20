Про це повідомили в соцмережі.
Грін писала у твітах, що коронавірус не є небезпечним для людей, в яких немає ожиріння та яким до 65 років. Також вона вказала, що компанії та організації не мають змушувати своїх працівників робити вакцинацію, особливо якщо конкретні вакцини не схвалені Управлінням з контролю якості продуктів та ліків (FDA). Грін виступила й проти захисних масок.
У соціальній мережі твіти конгресвумен маркували як такі, які “вводять в оману”.
По суті, Грін виступила проти вакцин всіх компаній, адже вакцини Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, дозволено використовувати в екстрених випадках, але не схвалено повністю.
“Ми застосували примусові заходи щодо аккаунту @mtgreenee за порушення правил Twitter, зокрема, політики щодо розповсюдження неперевіреної інформації щодо COVID-19”, – йдеться в заяві представника компанії Twitter, направленому електронною поштою.
Аккаунт Грін буде заблоковано протягом 12 годин.
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- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.