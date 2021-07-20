Соціальна мережа Twitter тимчасово заблокувала аккаунт представниці Республіканської партії, членкині Палати представників Марджорі Тейлор Грін, за те, що вона порушила політику соцмережі щодо дезінформації про коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в соцмережі.

Грін писала у твітах, що коронавірус не є небезпечним для людей, в яких немає ожиріння та яким до 65 років. Також вона вказала, що компанії та організації не мають змушувати своїх працівників робити вакцинацію, особливо якщо конкретні вакцини не схвалені Управлінням з контролю якості продуктів та ліків (FDA). Грін виступила й проти захисних масок.

У соціальній мережі твіти конгресвумен маркували як такі, які “вводять в оману”.

По суті, Грін виступила проти вакцин всіх компаній, адже вакцини Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, дозволено використовувати в екстрених випадках, але не схвалено повністю.

“Ми застосували примусові заходи щодо аккаунту @mtgreenee за порушення правил Twitter, зокрема, політики щодо розповсюдження неперевіреної інформації щодо COVID-19”, – йдеться в заяві представника компанії Twitter, направленому електронною поштою.

Аккаунт Грін буде заблоковано протягом 12 годин.