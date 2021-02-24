Соціальна мережа Twitter повідомила, що назавжди заблокувала майже 400 акаунтів, з яких 100 пов'язані з Росією.

Про це повідомила пресслужба соцмережі.

“Після завершення розслідування 373 пов’язаних облікових записи в чотирьох мережах були назавжди заблоковані в Twitter за порушення нашої політики щодо маніпуляції платформою і спаму”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, соцмережа викрила дві окремі мережі, які мають російські зв’язки.

Перше розслідування виявило і видалило мережу з 69 фальшивих акаунтів, які можна надійно зв’язати з російськими державними діячами. Ряд цих повідомлень посилювали розповіді, які були узгоджені з російським урядом, тоді як інша частина мережі була зосереджена на підрив віри в альянс НАТО і його стабільність.

В рамках другого розслідування в РФ компанія видалила 31 аккаунт з двох мереж, що мають ознаки приналежності до Агентства інтернет-досліджень. Вони були націлені на США і Європейський Союз.

Крім того, компанія видалила близько 130 облікових записів, пов’язаних з Іраном. Twitter також заблокував 35 облікових записів з Вірменії.